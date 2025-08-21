Cagliari, Jankto annuncia il ritiro: "Voglio stare di più con mio figlio"

Jakub Jankto dice addio al calcio. Tramite un messaggio pubblicato sui propri account social, l'ormai ex centrocampista del Cagliari ha spiegato i motivi che l'hanno portato a prendere questa decisione: "Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se continuo nella carriera calcistica. Purtroppo la risposta è no. Il motivo è semplice: ho subito un infortunio molto grave (legamento della caviglia completamente leso). Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione, per giocare tutto l'anno".