L'ANNUNCIO

Cagliari, Jankto annuncia il ritiro: "Voglio stare di più con mio figlio"

L'annuncio arriva direttamente dal centrocampista tramite un post pubblicato sui propri canali social 

21 Ago 2025 - 11:33
© Getty Images

© Getty Images

Jakub Jankto dice addio al calcio. Tramite un messaggio pubblicato sui propri account social, l'ormai ex centrocampista del Cagliari ha spiegato i motivi che l'hanno portato a prendere questa decisione: "Ho ricevuto tanti messaggi per sapere se continuo nella carriera calcistica. Purtroppo la risposta è no. Il motivo è semplice: ho subito un infortunio molto grave (legamento della caviglia completamente leso). Stavo cercando di superarlo per affrontare la stagione, per giocare tutto l'anno". 

Un annuncio inaspettato, che ha nelle proprie motivazioni anche la distanza con il figlio David, di quasi sei anni, nato dalla relazione con la modella Marketa Ottomanska: "Il punto chiave è mio figlio, voglio stare più tempo con lui, ecco perché ho deciso di trasferirmi a Praga. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto, lo apprezzo". 

© instagram

© instagram

Arrivato a Cagliari nell'estate del 2023, nella prima stagione, sotto la guida di Ranieri, ha messo insieme 20 presenze tra campionato e coppa, segnando anche un gol. Nella passata stagione, con Nicola in panchina, il centrocampista ceco non ha giocato neanche un minuto

cagliari
jankto
ritiro

