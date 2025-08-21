Commisso scatenato: Piccoli può diventare l'acquisto più caro della storia della Fiorentina davanti a due 'juventini'

Per Pioli un altro attaccante in un reparto offensivo sempre più di livello
© Getty Images
Kean, Dzeko e... Piccoli. Il presidente Commisso non bada a spese per la nuova Fiorentina targata Pioli e ha deciso di spendere ben 29 milioni di euro per rafforzare la squadra con l'ormai ex attaccante del Cagliari. Se si realizzeranno tutti i bonus (ne sono previsti 4), Piccoli diventerebbe così l'acquisto più caro della storia dei gigliati superando Nico Gonzalez (allo Stoccarda sono finiti 27 milioni) e Juan Cuadrado, pagato poco più di 20.
Autore di undici gol nella passata stagione in tutte le competizioni, Piccoli va a rimpolpare il reparto offensivo della viola quando c'è da sistemare ancora la faccenda Beltran, ormai fuori dal progetto e a caccia di un nuovo club. Piccoli, cresciuto nell'Atalanta, è atteso già oggi al Viola Park dove è stato avvistato mercoledì il suo agente Alessandro Lucci, lo stesso Kean e Dzeko.
