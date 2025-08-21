Commisso scatenato: Piccoli può diventare l'acquisto più caro della storia della Fiorentina davanti a due 'juventini'

Kean, Dzeko e... Piccoli. Il presidente Commisso non bada a spese per la nuova Fiorentina targata Pioli e ha deciso di spendere ben 29 milioni di euro per rafforzare la squadra con l'ormai ex attaccante del Cagliari. Se si realizzeranno tutti i bonus (ne sono previsti 4), Piccoli diventerebbe così l'acquisto più caro della storia dei gigliati superando Nico Gonzalez (allo Stoccarda sono finiti 27 milioni) e Juan Cuadrado, pagato poco più di 20.