Il Brescia cerca il vero Balotelli e Corini lo "avverte"

Nessun caso Mario Balotelli al Brescia, ma di sicuro il suo inserimento in squadra ha bisogno di ancora un po' più di tempo. L'esclusione dall'undici titolare contro la Fiorentina è stata motivata da Eugenio Corini come "scelta tecnica", segno che l'attaccante non è ancora entrato del tutto negli schemi del tecnico. Anche perché, per ora, la coppia con Donnarumma non sembra funzionare come dovrebbe.