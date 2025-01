Serie B: Akinsanmiro imita una scimmia per rispondere ai razzisti, Bisoli lo attacca

Perché Reggiana-Bari, per gli insulti razziali a Dorval, è stata interrotta per alcuni minuti mentre Brescia-Sampdoria è continuata regolarmente? "L'arbitro a Brescia ha sospeso la gara qualche secondo - risponde l'agente - e ha fatto dare l'annuncio contro il razzismo dallo speaker dallo stadio. Ad Akinsanmiro questa cosa ha dato ulteriore carica, ha deciso di continuare, non si è fermato e non è andato dai suoi compagni a piangere com'è successo altre volte. Semplicemente, ha un po' sbeffeggiato la tifoseria di casa dopo il gol della Samp andando a esultare in questo modo. Però il ragazzo è molto tranquillo, gli servirà per esperienza. Secondo me, non è stato il colore della pelle ma un volerlo colpire, e farlo innervosire: il loro obiettivo era di farlo uscire dal campo e ci sono riusciti".