Brescia, caso tamponi: Balotelli convocato in Procura

Lo scontro tra Balotelli e il Brescia si trasferisce in Procura federale. Supermario è stato infatti convocato come persona informata sui fatti dopo le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola ("A me risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore"). Parole che hanno fatto andare su tutte le furie il club di Massimo Cellino ("Calunnia vergognosa") e che hanno prolungato di un giorno i controlli da parte degli ispettori della Figc nel centro sportivo delle Rondinelle.