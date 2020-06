Balotelli mette in mora il Brescia per lo stipendio di marzo

LA GUERRA CONTINUA

Si arricchisce inevitabilmente di una nuova mossa la guerra a distanza tra Mario Balotelli e il Brescia. Come riferisce la 'La Gazzetta dello sport', l'attaccante attraverso i suoi avvocati ha chiesto il reintegro in gruppo per la terza volta e la messa in mora del club per lo stipendio di marzo, a ora oggetto di trattativa. La società dovrà provvedere al pagamento entro 20 giorni e lo stesso dovrà fare per tutti gli altri giocatori se non subentrerà un accordo.

"Balotelli è l'unico calciatore europeo militante nella massima serie che ha avuto questo ardire", il commento dell'avvocato del presidente del Brescia Massimo Cellino, Mattia Grassani, come riportato dalla 'Gazzetta'. La replica di Mino Raiola, agente di SuperMario: "Lo stanno discriminando. Il Brescia lo fa allenare da solo alle 19. Normale che scriva le mail di diffida dopo le 20 quando torna a casa.

"Piuttosto – ha concluso Raiola –, a me risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore. Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra".