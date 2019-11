Brescia: Balotelli si allena, poi colloquio con Cellino

SERIE A

Seduta di allenamento regolare per il Brescia, anche Mario Balotelli agli ordini di Fabio Grosso. Una piccola grande novità dopo che ieri l'attaccante era stato mandato negli spogliatoi prima della fine della seduta, pare per lo scarso impegno. Oggi nessun problema invece, con Balotelli che a fine seduta si è fermato a parlare per una decina di minuti con Massimo Cellino, arrivato apposta a Torbole. Brescia: Balotelli ci ricasca

Il presidente delle Rondinelle aveva cercato di ridimensionare il caso ma la sua presenza al centro sportivo biancoblù è sintomatico di una situazione delicata ancora in divenire. Rimane concreta, comunque, l'ipotesi che Balotelli non venga convocato per la partita contro la Roma.