Tensione a Brescia, Balotelli allontanato dall'allenamento da Grosso

ALTA TENSIONE

Tensione all'allenamento del Brescia: durante un'esercitazione il tecnico Fabio Grosso ha allontanato dal campo Mario Balotelli. L'attaccante a testa bassa si è diretto versi gli spogliatoi da dove poco dopo è uscito per lasciare in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia. Il tutto mentre la seduta era ancora in corso con il resto dei compagni ancora in campo. La relazione tra l'attaccante e il nuovo allenatore delle Rondinelle è iniziata male.

Un rapporto complicato quello tra l'attaccante e il nuovo allenatore del Brescia, scelto dal presidente Cellino per sostituire Corini dopo i risultati negativi di inizio stagione. All'esordio in panchina nella sconfitta interna contro il Torino, Grosso ha sostituito Balotelli all'intervallo con le Rondinelle sotto di un uomo, per scelta tecnica e non per ragioni fisiche. Un amore sportivo che tarda a sbocciare.

Ora un nuovo episodio nella tormentata relazione. Dal centro sportivo di Torbole Caseglia infatti, Mario Balotelli è uscito mentre la seduta di allenamento dei compagni in vista della delicata sfida in casa della Roma era ancora in corso. L'allenatore Fabio Grosso ha infatti allontanato Mario Balotelli, apparso particolarmente nervoso. Erano le ore 16 quando Grosso ha gridato "Mario vai, Mario vai!". Balotelli si è diretto subito verso lo spogliatoio da dove è uscito alle 16.16 per far ritorno a casa sgommando con la propria auto. La squadra ha finito l'allenamento, che era iniziato alle 15, alle 16.30.

Il Brescia, per bocca del nuovo addetto stampa Matteo Cavazzuti, ha dato invece questa versione: "Balotelli è stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella e ha raggiunto anzitempo gli spogliatoi". Il Brescia Calcio non ha però dato spiegazioni sul perché Balotelli abbia lasciato il Centro Sportivo di Torbole con la squadra che ancora si stava allenando.