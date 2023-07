Zaki al campo di allenamento del Bologna: "Che emozione"

LA VISITA

L'attivista ospite speciale a Casteldebole: "Sono felice che il mio sogno si sia avverato"

© twitter Il Bologna lo aspettava e Patrick Zaki questa mattina è stato ospite del club rossoblù. Accompagnato dalla fidanzata, da un amico, dall'assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e da Rita Monticelli, sua professoressa nel Master di Studi di Genere dell'Università di Bologna, Patrick Zaki è entrato intorno alle 11 al centro tecnico di Casteldebole, per una visita alla squadra e a Thiago Motta. "Grande emozione, forza Bologna", ha detto l'attivista, che ha avuto modo di salutare la squadra e di scambiare un paio di battute con Marko Arnautovic. Il Bologna gli aveva regalato la maglia numero 10, nel corso delle sue vicissitudini legali in Egitto e ieri sera alla festa in piazza l'ad Claudio Fenucci gliel'ha consegnata di persona. "Ho avuto la tua maglietta in anticipo", ha detto Zaki all'attaccante. La visita di è durata circa un'ora.

"Sono emozionato in questo momento, andavo sempre allo stadio e sognavo di avere la possibilità di salutare i calciatori. Ora posso essere qui durante la preparazione e poter stringere la mano a tutti mi fa sentire bene. Ringrazio i calciatori, il club e tutti quelli che hanno fatto uno sforzo per permettermi di essere qui oggi, anche perché credo che il club e i tifosi tutti siano stati dalla mia parte in questi due anni": queste le parole che ha rilasciato a Bfc Tv: "Per questo - ha proseguito l'attivista - sono loro riconoscente e sono felice che il mio sogno si sia avverato. Nel 2019 andavo sempre allo stadio a sostenere la squadra e a partire da ora ricomincerò a tifare"