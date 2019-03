Serie A: Bologna-Cagliari 2-0, Mihajlovic rialza la testa

10/03/2019

STATISTICHE

• Il Bologna torna a vincere in casa in Serie A dopo una serie di otto partite interne con quattro pareggi e quattro sconfitte.

• Nelle sette partite di Serie A disputate nel 2019 prima di oggi il Bologna non aveva mai segnato due gol (cinque reti totali).

• Primo rigore a favore del Bologna in questo campionato, che era l'unica squadra a non averne ancora calciati.

• Erick Pulgar non segnava da 20 partite in Serie A: il suo ultimo gol risaliva al 31 marzo 2018 in un Bologna-Roma.

• Il centrocampista del Bologna Roberto Soriano non segnava in Serie A dal 5 marzo 2016 (28 presenze senza reti).

• Il Cagliari ha subito gol in tutte le ultime nove partite di campionato (16 reti).

• Nove tiri nello specchio per il Bologna che non ne ha mai fatti così tanti in una partita di questo campionato.

• Riccardo Orsolini del Bologna è il giocatore che è subentrato più volte a partita in corso in questo campionato (16).