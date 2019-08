Mihajlovic, la moglie Arianna: "I guerrieri si riconoscono da lontano"

Gli è sempre stata accanto in questi 40 giorni durissimi di cure e di ricovero in ospedale. Dal 15 luglio Arianna non ha mai lasciato solo un attimo Sinisa Mihajlovic nella sua battaglia contro la leucemia. Ieri però ha preferito non seguirlo a Verona e ha assistito al suo emozionante ritorno sulla panchina del Bologna davanti alla tv insieme ai loro figli: "I guerrieri si riconoscono da lontano. My love", il messaggio postato da Arianna su Instagram per il suo Sinisa. Sinisa che ha commosso tutti, che ha dato forza a tanti.