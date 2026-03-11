Due stadi con lo stesso nome? Tifoso spagnolo sbaglia: niente Barça, guarda la Serie C inglese
© Getty Images
Sbagliare stadio di "soli" 550 km e ritrovarsi a guardare la Serie C inglese al posto della Champions League? L'impresa è riuscita a un tifoso spagnolo del Barcellona, residente a Londra, che avrebbe voluto seguire la squadra di Flick sul campo del Newcastle per gli ottavi di andata e si è invece ritrovato nell'impianto dell'Exeter City, squadra della terza lega inglese.
L'errore, all'apparenza incredibile, nasce per il fatto che i due stadi hanno lo stesso nome: St. James Park. Il supporter spagnolo ha probabilmente digitato quel nome sul suo navigatore e si è lasciato guidare senza controllare l'effettiva destinazione. Una volta arrivato alla meta e realizzato di aver completamente sbagliato, è stato consolato da Adam Spencer, responsabile per i tifosi dell'Exeter. "Non parlava bene l'inglese", le parole di Spencer riportate su X dal club, "era molto deluso e un po' imbarazzato, così lo abbiamo invitato a guardare una partita nel vero St. James Park".
La coincidenza voleva che i biancorossi fossero impegnati proprio ieri sera contro la capolista Lincoln, che ha poi vinto 1-0. "Potrà tornare quando vuole", ha concluso Spencer. Serata di calcio alla fine è stata, per quanto totalmente diversa da quella prevista.