Europa League, Bologna: i convocati di Italiano per la Roma
L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha reso noto l'elenco dei convocati in vista della partita contro la Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.