Cagliari, grave infortunio per Idrissi: il comunicato del club

11 Mar 2026 - 16:27
© Getty Images

© Getty Images

Rottura del crociato per Riyad Idrissi del Cagliari. Il club sardo lo ha comunicato nella mattinata di oggi: il calciatore effettuerà ulteriori visite mediche e poi con ogni probabilità procederà con l'operazione. 

Il comunicato del Cagliari: "A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si è sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la struttura CDS – Casa della Salute di Cagliari, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".

cagliari
serie a
idrissi

Ultimi video

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

02:13
Lazio, tornano i tifosi

Lazio, tornano i tifosi

01:58
La lista di Spalletti

La lista di Spalletti

01:55
In cerca del vero Barella

In cerca del vero Barella

01:43
Conte di corto muso

Conte di corto muso

01:37
Spalletti e i "bomber"

Juve, emergenza attacco

02:58
Le rimonte da record

Corsa scudetto: le rimonte da record

01:44
Allegri, l'ammazza Big

Allegri, l'ammazza Big

01:16
DICH VANOLI PRE RAKOW DICH

Vanoli: "Pensiamo solo al Rakow. Partita importante"

01:57
Pochi gol in Serie A

Serie A: sempre meno gol

03:06
Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

Callegari: "Troppo Bayern per l'Atalanta, ma il gap del calcio italiano con le top europee deve preoccupare"

01:52
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal mercoledì di Champions"

01:40
Atalanta-Bayern Monaco, i promossi e bocciati

Atalanta-Bayern Monaco, i promossi e bocciati

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:48
In Qatar si torna a giocare a calcio: riparte il campionato, ma ancora tanti dubbi sulla 'Finalissima'
18:27
Vlahovic torna e fa subito gol, con l'Udinese ci sarà. In gruppo anche Milik VIDEO
17:49
Napoli: per la sfida al Lecce Conte ritrova anche McTominay
16:52
Due stadi con lo stesso nome? Tifoso spagnolo sbaglia: niente Barça, guarda la Serie C inglese
16:27
Cagliari, grave infortunio per Idrissi: il comunicato del club