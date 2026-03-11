Cagliari, grave infortunio per Idrissi: il comunicato del club
© Getty Images
Rottura del crociato per Riyad Idrissi del Cagliari. Il club sardo lo ha comunicato nella mattinata di oggi: il calciatore effettuerà ulteriori visite mediche e poi con ogni probabilità procederà con l'operazione.
Il comunicato del Cagliari: "A seguito dell’infortunio riportato in gara, Riyad Idrissi si è sottoposto ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali, svolti presso la struttura CDS – Casa della Salute di Cagliari, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche".