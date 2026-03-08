Serie A: il Verona rimonta e batte il Bologna, pari tra Fiorentina e Parma
La squadra di Sammarco passa 2-1 al Dall’Ara. Pari senza reti tra i viola e i gialloblù
Nel ventottesimo turno di Serie A il Verona raccoglie tre punti pesanti e torna a sperare nella salvezza, 2-1 in rimonta per i veneti al Dall’Ara contro il Bologna. Dopo un primo tempo con un paio di occasioni per Castro la squadra di Italiano stappa la partita al 49’ con Rowe, ma nel giro di otto minuti gli ospiti la ribaltano: al 53’ Frese pareggia i conti con un bel sinistro al volo, al 57’ Bowie completa la rimonta su assist di Orban dopo un contropiede perfetto. Nella mezzora finale i rossoblù provano a strappare il punto, senza però riuscirci. Bologna bloccato a 39 punti, mentre il Verona sale a quota 18, avvicinandosi al quartultimo posto della Fiorentina. I viola infatti non vanno oltre lo 0-0 al Franchi contro il Parma. Vanoli senza Kean e Solomon fa tremenda fatica in attacco, con gli emiliani che sfiorano anche il colpaccio in contropiede con Strefezza. Partita povera di occasioni, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Toscani a quota 25 punti, Ducali ora a 34.
IL TABELLINO DI BOLOGNA-VERONA
Bologna-Verona 1-2
Bologna (4-1-4-1): Skorupski 6; Zortea 6 (dal 32’ st Lykogiannis sv), Vitik 5.5 (dal 39’ st Pobega sv), Lucumi 6, Joao Mario 5.5; Ferguson 6 (dal 21’ st Sohm 6); Orsolini 6 (dal 21’ st Bernardeschi 6), Moro 5.5, Odgaard 5.5, Rowe 6.5 (dal 32’ st Dominguez sv); Castro 5. All. Italiano. A disp. Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, De Silvestri, Cambiaghi, Dallinga.
Verona (5-3-2): Montipò 6.5; Oyegoke 5.5 (dal 37’ st Valentini sv), Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Frese 7, Bradaric 6; Akpa Akpro 6, Gagliardini 6, Harroui 6 (dal 29’ st Suslov 6); Orban 6.5, Bowie 7 (dal 37’ st Sarr sv). All. Sammarco. A disp. Toniolo, Perilli, Cham, Niasse, Al-Musrati, Belghali, Isaac, Mosquera.
Arbitro: Mucera.
Marcatori: 49’ Rowe (B), 53’ Frese (V), 57’ Bowie (V).
Ammoniti: Ferguson (B); Bowie (V), Harroui (V).
Espulsi: -
Note: palo colpito da Orsolini (B) al 46’.
IL TABELLINO DI FIORENTINA-PARMA
Fiorentina-Parma 0-0
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea 6; Dodo 6, Pongracic 6 (dal 41’ st Comuzzo sv), Ranieri 6, Gosens 5.5; Fagioli 6; Harrison 6 (dal 36’ st Fazzini sv), Mandragora 5.5 (dal 19’ st Fabbian 6), Ndour 6 (dal 41’ st Brescianini sv), Gudmundsson 5.5; Piccoli 5.5. All. Vanoli. A disp. Christensen, Leonardelli, Balbo, Rugani, Kouadio, Fortini, Braschi.
Parma (3-5-2): Corvi 6; Delprato 6, Troilo 6.5, Circati 6; Cremaschi 6, Nicolussi Caviglia 6 (dal 9’ st Ordonez 6), Keita 6.5, Sorensen 6 (dal 37’ st Estevez sv), Valeri 6.5; Pellegrino 5.5 (dal 28’ st Elphege 6), Strefezza 6 (dal 28’ st Oristanio 5.5). All. Cuesta. A disp. Rinaldi, Suzuki, Ndiaye, Mena, Conde, Carboni, Ondrejka.
Arbitro: Zufferli.
Marcatori: -
Ammoniti: Mandragora (F), Dodo (F).
Espulsi: -
Note: gol annullato a Sarr (V) all’86’ (dopo controllo Var).
LE STATISTICHE
- Da inizio dicembre scorso Bologna è la squadra che ha perso più partite casalinghe nei cinque principali campionati europei: sette su nove disputate (1V, 1N), tanti ko interni quanti nelle precedenti 62 gare interne affrontate nel massimo torneo.
- Il Bologna ha perso almeno sette delle sue prime 14 partite casalinghe di un singolo campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo le annate 2016/17 (sette), 2008/09 (otto) e 1990/91 (sette).
- L’Hellas Verona è tornato a vincere una partita In Serie A per la prima volta dal 14 dicembre scorso (2-1 vs Fiorentina), interrompendo una striscia di 12 incontri di fila senza successi nella competizione (3N, 9P).
- Contro il Bologna l’Hellas Verona ha raggiungo quota 300 successi in Serie A.
- Il Bologna ha perso una partita casalinga di Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata per la prima volta dall'aprile 2016: anche in quel caso, il ko arrivò proprio contro l'Hellas Verona.
- L’Hellas Verona ha vinto una partita di Serie A in cui era passato per primo in svantaggio per la prima volta dal dicembre 2024: anche in quella circostaza era peraltro accaduto contro il Bologna (3-2 anche in quel caso al Dall’Ara).
- Con il gol segnato contro il Bologna Kieron Bowie è diventato il quarto attaccante scozzese a trovare la rete in Serie A, dopo Dennis Law, Joe Jordan e Che Adams.
- Jonathan Rowe è il secondo giocatore inglese a trovare il gol con la maglia del Bologna in Serie A, dopo Samuel Iling-Junior (uno, nel settembre 2024).
- Jonathan Rowe è il terzo giocatore del Bologna capace di trovare il gol in almeno tre competizioni in questa stagione (Serie A, Coppa Italia ed Europa League) dopo Santiago Castro e Riccardo Orsolini).
- Martin Frese è il primo difensore dell’Hellas Verona a segnare un gol da fuori area in Serie A da Federico Ceccherini nell’ottobre 2022 (vs Sassuolo).
- Gift Orban ha servito due assist in questa Serie A, tanti passaggi vincenti quanti quelli forniti nelle sue precedenti tre stagioni nei 10 principali campionati europei (con Gent, Lione e Hoffenheim).