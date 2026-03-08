Serie A: il Verona rimonta e batte il Bologna, pari tra Fiorentina e Parma

LE STATISTICHE

- Da inizio dicembre scorso Bologna è la squadra che ha perso più partite casalinghe nei cinque principali campionati europei: sette su nove disputate (1V, 1N), tanti ko interni quanti nelle precedenti 62 gare interne affrontate nel massimo torneo.

- Il Bologna ha perso almeno sette delle sue prime 14 partite casalinghe di un singolo campionato di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo le annate 2016/17 (sette), 2008/09 (otto) e 1990/91 (sette).

- L’Hellas Verona è tornato a vincere una partita In Serie A per la prima volta dal 14 dicembre scorso (2-1 vs Fiorentina), interrompendo una striscia di 12 incontri di fila senza successi nella competizione (3N, 9P).

- Contro il Bologna l’Hellas Verona ha raggiungo quota 300 successi in Serie A.

- Il Bologna ha perso una partita casalinga di Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata per la prima volta dall'aprile 2016: anche in quel caso, il ko arrivò proprio contro l'Hellas Verona.

- L’Hellas Verona ha vinto una partita di Serie A in cui era passato per primo in svantaggio per la prima volta dal dicembre 2024: anche in quella circostaza era peraltro accaduto contro il Bologna (3-2 anche in quel caso al Dall’Ara).

- Con il gol segnato contro il Bologna Kieron Bowie è diventato il quarto attaccante scozzese a trovare la rete in Serie A, dopo Dennis Law, Joe Jordan e Che Adams.

- Jonathan Rowe è il secondo giocatore inglese a trovare il gol con la maglia del Bologna in Serie A, dopo Samuel Iling-Junior (uno, nel settembre 2024).

- Jonathan Rowe è il terzo giocatore del Bologna capace di trovare il gol in almeno tre competizioni in questa stagione (Serie A, Coppa Italia ed Europa League) dopo Santiago Castro e Riccardo Orsolini).

- Martin Frese è il primo difensore dell’Hellas Verona a segnare un gol da fuori area in Serie A da Federico Ceccherini nell’ottobre 2022 (vs Sassuolo).

- Gift Orban ha servito due assist in questa Serie A, tanti passaggi vincenti quanti quelli forniti nelle sue precedenti tre stagioni nei 10 principali campionati europei (con Gent, Lione e Hoffenheim).