Bologna, il fisioterapista delle giovanili è malato di tumore: "Ascolto Mihajlovic, mi dà forza"

Ci sono personaggi, ma soprattutto persone, che ispirano generazioni anche più giovani e tracciano un solco seguito da chi non ha avuto il piacere di conoscerle. Sinisa Mihajlovic è una di queste. La storia del compianto allenatore serbo, scomparso nel dicembre 2022, ha lasciato un'impronta, soprattutto nell'ultima città in cui Sinisa sedette su una panchina. Il brutto male lo ha portato via ormai quattro anni fa.