Bologna, Palladino sa come prendere le squadre in corsa: in passato ha sempre centrato l'obiettivo

Questa volta, però, Monza non è protagonista della storia, bensì Bologna. È questa la destinazione di Palladino, che raccoglie il timone lasciato sguarnito dal disarcionato Domenico Tedesco. Tocca all'ex attaccante di Juventus e Genoa, tra le altre, risollevare un gruppo che è lontano anni luce dai fasti dell'era Vincenzo Italiano. La società bolognese è andata, probabilmente, sul profilo migliore sulla piazza. A guardare il curriculum dell'allenatore 42enne ci sono tutti i presupposti per fare bene.