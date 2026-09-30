Francia, Koné: "Zidane ha ancora il tocco, vedrete che accoglienza venerdì a Parigi"

Konè si e' detto felice di "essere allenato da una leggenda come lui", lo ha definito "molto attento alle persone, molto vicino ai giocatori" e capace di "infonderci fiducia: ci chiede di giocare liberamente"; e non ha rivelato alcuna sorpresa nell'assistere all'entusiasmo attorno a Zizou. "Vista la sua immensa carriera, è perfettamente logico; non c'è motivo di essere sorpresi. Lo vedremo con i nostri occhi allo Stade de France venerdì, scoprendolo insieme a tutti gli altri. Ci godremo l'ovazione e gli applausi".