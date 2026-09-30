Francia, Koné: "Zidane ha ancora il tocco, vedrete che accoglienza venerdì a Parigi"

Choccato da Zidane: Manu Koné ha parlato del nuovo ct della Francia, che fara' il suo esordio in casa sulla panchina dei Bleus venerdi' contro l'Italia. "Mi ha colpito la sua tecnica - ha detto il centrocampista della Roma e della nazionale francese, rispondendo alle domande sul ct -: non ha perso nulla. Vederlo in azione dal vivo, rendersi conto che ha ancora quel tocco di palla, ti fa immaginare quanto incredibile dovesse essere ai suoi tempi".
Konè si e' detto felice di "essere allenato da una leggenda come lui", lo ha definito "molto attento alle persone, molto vicino ai giocatori" e capace di "infonderci fiducia: ci chiede di giocare liberamente"; e non ha rivelato alcuna sorpresa nell'assistere all'entusiasmo attorno a Zizou. "Vista la sua immensa carriera, è perfettamente logico; non c'è motivo di essere sorpresi. Lo vedremo con i nostri occhi allo Stade de France venerdì, scoprendolo insieme a tutti gli altri. Ci godremo l'ovazione e gli applausi".