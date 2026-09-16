Bologna, Tedesco dopo l'esonero: "Dispiaciuto e amareggiato"

"Sono dispiaciuto e amareggiato, avrei voluto ripagare la città per l'affetto che ho ricevuto". Così ha parlato questa mattina Domenico Tedesco, uscendo dai cancelli di Casteldebole, dopo aver raccolto le sue cose. Voleva ripagare l'affetto e invece è arrivato l'esonero dopo appena quattro partite e un solo punto raccolto dal Bologna, che ha chiamato a sostituirlo Raffaele Palladino.