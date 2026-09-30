Mancini pubblica un video del calcio show dell'Italia: "Complimenti ragazzi, lo meritavate"

Roberto Mancini blandisce la prova dei suoi ragazzi a Bursa... a modo suo. Il commissario tecnico ha pubblicato sui propri social lo sviluppo dell'azione del 2-0 di Frattesi. La sovraimpressione recita "Italy might be back", l'Italia potrebbe essere tornata. Come didascalia al post, l'allenatore jesino si complimenta con i suoi ragazzi: "Ve lo meritavate". E nella slide successiva, Mancini detta i movimenti ai suoi con le mani. Il sottofondo è "Chapeau", canzone dell'ex calciatore Nicola Ventola.