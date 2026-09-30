Koné stregato da Zidane: "Ha ancora la stessa tecnica di un tempo"

Choccato da Zidane: Manu Koné ha parlato del nuovo ct della Francia, che farà il suo esordio in casa sulla panchina dei Bleus venerdì contro l'Italia. "Mi ha colpito la sua tecnica - ha detto il centrocampista della Roma e della nazionale francese, rispondendo alle domande sul ct -: non ha perso nulla. Vederlo in azione dal vivo, rendersi conto che ha ancora quel tocco di palla, ti fa immaginare quanto incredibile dovesse essere ai suoi tempi".

Koné si è detto felice di "essere allenato da una leggenda come lui", lo ha definito "molto attento alle persone, molto vicino ai giocatori" e capace di "infonderci fiducia: ci chiede di giocare liberamente"; e non ha rivelato alcuna sorpresa nell'assistere all'entusiasmo attorno a Zizou. "Vista la sua immensa carriera, è perfettamente logico; non c'è motivo di essere sorpresi. Lo vedremo con i nostri occhi allo Stade de France venerdì, scoprendolo insieme a tutti gli altri. Ci godremo l'ovazione e gli applausi".