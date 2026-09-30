La botta di Calhanoglu contro il Monza vince il premio "Goal of the month" del bimestre agosto-settembre

30 Set 2026 - 12:41
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Calhanoglu © Getty Images

Calhanoglu © Getty Images

È stato il primo pallone terminato in rete nel campionato di Serie A 26/27. Primo, come la posizione nella speciale classifica proposta dalla Lega sui gol più belli del bimestre agosto-settembre (per questa prima edizione le prime due giornate, disputate ad agosto, sono state accorpate al mese successivo). Il missile terra-aria scagliato da Hakan Calhanoglu al sesto minuto di Inter-Monza vince il premio "Goal of the Month" votato dai tifosi. Un destro secco dal limite dell'area la cui sorprendente velocità impedì a Pizzignacco, allora portiere brianzolo, di intervenire. Il turco si impone quindi sull'altra rete candidata, il sinistro da fuori area di Mandragora valevole per il momentaneo pareggio del Torino a Firenze. 

calhanoglu

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