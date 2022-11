Bologna, Thiago Motta: "All'Inter grandi ricordi. Scudetto? Presto per dire che è fuori"

VERSO INTER-BOLOGNA

Il tecnico rossoblù alla vigilia della sfida ai nerazzurri: "Ma voglio che ci giochiamo la nostra partita e dobbiamo essere concentrati e determinati"

Thiago Motta torna a San Siro da avversario per Inter-Bologna e ci arriva lanciato da tre vittorie consecutive proprio dopo il pesante ko dello Stadium che sembra aver estromesso i nerazzurri dalla lotta al titolo: "È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in Europa e in campionato - le parole del tecnico rossoblù nella conferenza della vigilia - Per me l'Inter rappresenta una bella esperienza e grandi ricordi, ma voglio che ci giochiamo la nostra partita".

"Dobbiamo essere determinati e concentrati su quello che dobbiamo fare - ha aggiunto Motta, che dopo i primi fischi ha inizato presto a raccogliere punti e risultati - Da quando sono arrivato vedo che abbiamo la consapevolezza di fare qualcosa di importante, come essere arrivati a 900 gare in Serie A. Questo non è poco, abbiamo questo entusiasmo".

Per la partita 901 pochissimi dubbi di formazione: "Io vedo solo l'Inter, giocherà la squadra migliore possibile, poi vedremo alla prossima. Orsolini? Quando entra fa molto bene, anche quando inizierà la partita darà il suo meglio. Arnautovic? "Darà il suo contributo come tutti gli altri".

Nella testa del tecnico c'è solo la partita con l'Inter, Motta si concede di guardare indietro ("Il segreto della svolta? Smettere di essere egoisti e pensare al gruppo"), ma non oltre la gara coi nerazzurri: "Mercato? Penso alla partita di domani, poi vedremo. La preparazione post-Mondiale?

Vedremo dopo l'Inter, ora non mi passa per la testa".

