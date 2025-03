Calabria: "A Bologna stessa alchimia dello scudetto col Milan"

Nel Bologna che sogna la seconda qualificazione consecutiva in Champions League e la vittoria della Coppa Italia c'è anche l'entusiasmo e l'esperienza di Davide Calabria, che a gennaio ha lasciato il Milan per abbracciare il progetto rossoblù. Un trasferimento 'a scadenza' visto che a giugno scadrà il contratto ma il terzino è pronto a rinnovare: "Mi trovo molto bene, ci sono tante variabili e magari una mattina sarà il presidente che dirà che non mi vuole più ma io ci sono".