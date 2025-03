Orsolini si riprende la scena: torna sulla lista di Spalletti e al centro del mercato

Riccardo Orsolini è tornato. O meglio, non se n'era mai andato ma ora sta veramente diventando un'arma fondamentale nel collettivo del Bologna. Con la rete-capolavoro che ha dato i tre punti a Italiano a Venezia ha già raggiunto la doppia cifra in campionato bissando il record personale di 11 gol del 2022-23, il primo anno di Thiago Motta. Non male per uno che non è nemmeno un attaccante puro.