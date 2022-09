Bologna, Thiago Motta ufficiale: contratto fino al 2024

Il Bologna ha ufficializza il nuovo allenatore Thiago Motta, che sostituisce alla guida tecnica della squadra Sinisa Mihajlovic: l'ex Spezia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. La presentazione dell'italo-brasiliano è fissata per martedì alle 15, nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Allenatore in seconda sarà Alexandre Hugeux. Motta ha guidato la seduta del mattino con lavoro più leggero per i titolari di ieri e più intenso per tutti gli altri.