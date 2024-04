Bologna, Thiago Motta: "Questa squadra unisce i tifosi, sono orgoglioso"

qui bologna

Il tecnico dei rossoblù è soddisfatto del suo Bologna che dà spettacolo e fa emozionare tutti, tifosi e non

Il Bologna di Thiago Motta spazza via la Salernitana nel lunch match della 30esima giornata, in una Pasquetta dolcissima per i rossoblu. Il 3-0 ai granata, infatti, soddisfa il tecnico dei felsinei che ai microfoni di Sky Sport sorride: "È un buon momento, bello per tutti perché i risultati e il gioco mi inorgogliscono e sono soddisfatto. Il pubblico è stato con noi dal 1' all'ultimo, abbraccio tutti perché è il mio modo per ringraziare. Gol bellissimi, ma anche il lavoro difensivo va sottolineato".

"Tutti stanno partecipando e facendo ottime prestazioni, sul 2-0 però bisogna stare attenti e non fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Per crescere e migliorare dobbiamo stare attenti fino alla fine" le parole del tecnico del Bologna.

Motta ha poi spiegato le scelte di formazione: "Nella formazione iniziale conta tutto, contano le partite precedenti, gli allenamenti e quello che vedo quando si gioca insieme. Come stanno i giocatori in questo momento, visto che posso avere tanti dati, e tutto questo aiuta a prendere una decisione che va giudicata poi in base a quello che si vede in campo. Ma io che li vedo ogni giorno, in allenamento e non solo, prendo le decisioni migliori possibili per il meglio della squadra. I ragazzi hanno sana competizione, rispettano le decisioni e mi rendono contento perché chi scende in campo dà il massimo, chi non gioca invece ha vissuto un bellissimo pomeriggio insieme ai compagni".

"Oggi il Bologna fa bene al calcio, avere persone non tifose che ci guardano e tifano è un guadagno per il calcio. Questo è il calcio, lo sport fatto per unire non disunire. Oggi abbiamo questa forza, uniamo tante persone e sono enormemente orgoglioso" le parole col sorriso dell'allenatore rossoblù.

Poi una dedica speciale: "Quella più importante è verso la tribuna, un bacio a mia figlia che non lo fa spesso ma oggi mi ha mandato un messaggio prima della partita e oggi era qui a sostenermi".