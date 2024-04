Serie A, Bologna-Salernitana 3-0: felsinei a -2 dalla Juventus

Bologna-Salernitana 3-0

Tutto facile per gli uomini di Thiago Motta che brindano al successo e accorciano per il terzo posto: ora la Juve è a soli due punti

Bologna-Salernitana, Pasquetta al Dall'Ara







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Successo senza storia per il Bologna nel match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. Nel lunch match di Pasquetta i rossoblù regolano 3-0 i granata e conquistano una vittoria che li avvicina sempre di più al terzo posto sfruttando il ko della Juventus contro la Lazio. Succede tutto nella prima frazione, con due giocate da applausi di Orsolini (14') e Saelemaekers (44') che disegnano parabole imprendibili per Costil. Campani che cercano la reazione d'orgoglio nella ripresa e subiscono nel finale (90'+2') il tris di Lykogiannis. Un ko pesante per i granata che a otto dalla fine del campionato sa di sentenza, con la zona salvezza lontana 11 punti e un countdown retrocessione che è agli sgoccioli. Thiago Motta e il Bologna puntano invece il terzo posto e i bianconeri che ora sono distanti soltanto due punti.

LA PARTITA

Una vittoria che i bookmaker concedevano in scioltezza al Bologna, ma a parlare deve essere prima di tutto il campo perché il calcio, si sa, è ricco di sorprese. Non ne ha però di negative l'uovo scartato dai felsinei al Dall'Ara a Pasquetta, con i granata che non riescono a essere all'altezza degli uomini di Thiago Motta che, salvo alcuni brividi su Simy e Tchaouna, riescono a gestire in tranquillità la sfida. Il regalo di Pasqua, invece, è la vittoria che porta i rossoblù a due soli punti di distanza dal terzo posto occupato dalla Juventus, che perdendo contro la Lazio ha dato agli emiliani la possibilità di avvicinarsi e sognare sempre di più un posto in zona Champions. Per i granata è invece notte fonda, che più buia non si può, con la zona salvezza a 11 punti a otto gare dal termine della stagione.

Thiago Motta cambia qualcosa nel suo Bologna scegliendo Ravaglia dal 1' al posto di Skorupski e Lucumì per sostituire l'infortunato Beukema. In attacco non c'è Zirkzee, lasciato in panchina, con Odgaard a guidare il reparto offensivo dei felsinei. Novità anche nella Salernitana di Stefano Colantuono, con un 4-4-1-1 che riparte dalla certezza Maggiore a centrocampo davanti alla linea difensiva che ritrova Pellegrino dal 1'. In avanti Candreva gioca alle spalle di Simy. Emiliani che partono più aggressivi e subito alla ricerca della rete del vantaggio per rendere più agevole il lunch match del Dall'Ara, ma con la difesa dei campani che resta ordinata. Il primo buco però arriva al 4', con l'occasione non sfruttata dai rossoblù con Saelemaekers bravo a trovare al centro Orsolini che calcia alto da posizione favorevole. Al secondo tentativo, però, il 7 del Bologna non sbaglia: dopo lo stop prelibato su lancio di Calafiori, Orsolini punta Pellegrino e rientra sul sinistro calciando dalla distanza sul palo lontano dove Costil non può arrivare e regalando al Bologna il vantaggio. Ospiti che però cercano subito di rientrare in partita con Simy che, sfruttando un disimpegno difensivo troppo leggero da parte di Posch verso Freuler, si lascia ipnotizzare da Ravaglia. Salernitana che prende fiducia e aumenta d'intensità, senza però riuscire a trovare lo spazio giusto per far male agli uomini di Thiago Motta che invece, dall'altro lato, si rendono spesso pericolosi dalla parte di Costil. Dai piedi di Calafiori arriva un altro ottimo spunto per Ferguson, col capitano rossoblù che si fa murare dal solo Manolas che in scivolata (e di faccia piena) smorza il tiro a giro dello scozzese. Bologna chiaramente in controllo della partita con un possesso palla fatto di fraseggi stretti che mettono in difficoltà la Salernitana che al 44' capitola nuovamente: Saelemaekers parte dalla sinistra, si accentra e fa partire un tiro velenoso di collo esterno destro per il raddoppio emiliano. Una rete che manda i granata nello spogliatoio col morale sotto i tacchetti, con tanto di reazione stizzita da parte di Candreva che nel finale di primo tempo scalcia proprio Saelemaekers guadagnandosi il giallo.

Seconda frazione che ha inizio senza novità dalle panchine e neanche dal copione del match. I rossoblù, infatti, controllano agilmente e fanno quel che vogliono in campo, divertendosi palla al piede e rendendo un po' più piacevole la giornata uggiosa in quel di Bologna. La Salernitana abbozza qualche sterile tentativo di reazione, ma senza successo. Al 58' ci prova Tchaouna col sinistro a giro che fa calare il silenzio al Dall'Ara, ma che si spegne sul fondo, dall'altro lato è un Ferguson esplosivo a essere pericoloso andando vicino alla rete del 3-0. Motta allora manda in campo Zirkzee per gli ultimi 25', ritrovando l'olandese in grande forma e capace di far ammattire subito la difesa dei campani. All'80' la grande occasione è sui piedi di Candreva, che servito da un filtrante di Simy si trova a tu per tu con Ravaglia, ma l'estremo difensore del Bologna riesce a metterci il braccio e a intervenire in due tempi con una parata che congela il risultato. Nel finale, lanciato da Aebischer e in scambio con Saelemaekers, è Lykogiannis di destro a calare il tris. Un turno pasquale che regala tanti sorrisi al Bologna, che ora può davvero sognare la Champions.

LE PAGELLE

Calafiori 7 - Dominante nei contrasti aerei, preciso in fase difensiva e offensiva. Dai suoi piedi partono palloni al bacio per i compagni, le sue sgroppate verso l'attacco mettono in difficoltà una Salernitana che resta sorpresa dalla linea alta disegnata da lui e Lucumì in campo.

Orsolini 7,5 - Sulla destra si mangia facilmente Bradaric e Pellegrino, corre e inventa partendo largo dove ha arpionato il lancio di Calafiori per disegnare la traiettoria magica per l'1-0.

Ferguson 7 - Lo scozzese vola tra le linee larghe del centrocampo granata, palla al piede è imprendibile. Nella ripresa sfiora il tris felsineo, poi non molla un centimetro chiudendo ogni spazio ai campani.

Saelemaekers 7,5 - Come sulla destra Orsolini, anche a sinistra il belga ha vita facile prendendosi spesso beffe di Pierozzi e Tchaouna. Rientrare sul destro è di una facilità disarmante per l'ex Milan, che sfrutta al meglio il piede forte lanciando i compagni e inventando nel finale della prima frazione il gol del raddoppio.

Pierozzi 5,5 - Si sognerà Saelemaekers per qualche notte, col belga che gli fa girare la testa ogni volta che ha palla al piede.

Tchaouna 6 - È il migliore in campo tra i suoi, lottando su ogni pallone e cercando di mettere in difficoltà Aebischer e Lykogiannis. Sua l'occasione che poteva rimettere in partita i granata nella ripresa.

Candreva 5 - Leader di questa Salernitana, ma predicatore nel deserto che si lascia anche abbattere troppo presto dai colpi del Bologna. Tutto è sulle sue spalle, ma il nervosismo visto in campo non lo aiuta ad avere la lucidità giusta per sfruttare quel poco che i felsinei gli concedono.

Simy 5 - Colantuono gli affida la mission impossibile di far male alla difesa rossoblù, lui non riesce a incidere. Nonostante la stazza imponente, viene mangiato in un sol boccone in tutti i contrasti aerei.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SALERNITANA 3-0

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Posch 6 (38' st De Silvestri sv), Lucumi 6,5, Calafiori 7, Lykogiannis 6,5; Freuler 6,5 (29' st Urbanski 6), Aebischer 6; Orsolini 7,5 (19' st Ndoye 6), Ferguson 7 (29' st Fabbian 6), Salemaekers 7,5; Odgaard 6,5 (19' st Zirkzee 6,5).

A disp.: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Karlsson, Kristiansen, Corazza, El Azzouzi, Castro. All.: Thiago Motta 7

Salernitana (4-4-1-1): Costil 5,5; Pellegrino 5,5 (22' st Vignato 5,5), Manolas 5,5 (38' st Boateng sv), Pirola 5,5, Pierozzi 5,5 (15' st Sambia 5,5); Tchaouna 6, Basic 5,5 (21' st Legowski 5,5), Maggiore 5,5 (15' st Coulibaly 5,5), Bradaric 5,5; Candreva 5; Simy 5.

A disp.: Fiorillo, Salvati, Pasalidis, Martegani, Gomis, Weissmann, Ikwuemesi, Ferrari, Zanoli. All.: Colantuono 5,5

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 14' Orsolini (B), 44' Saelemaekers (B), 45'+2' st Lykogiannis (B)

Ammoniti: Pierozzi (S), Candreva (S), Tchaouna (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE DI OPTA