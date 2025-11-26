Logo SportMediaset

EUROPA LEAGUE

Bologna, Italiano: "Concentrazione e umiltà con il Salisburgo, vogliamo qualificarci"

L'allenatore rossoblu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Salisburgo 

di Martino Cozzi
26 Nov 2025 - 15:30
© Getty Images

© Getty Images

"Il Salisburgo? Non si conoscono mai abbastanza gli avversari che si affrontano finché non ci giochi contro. Li abbiamo studiati in video, sono forti e giovani, con tanta qualità". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo. "Il nostro obiettivo è qualificarci e per farlo abbiamo bisogno di raccogliere quanti più punti possibili nelle sfide che restano in casa, spinti dall'appoggio del nostro pubblico. Non so quanti punti servano, so solo che dobbiamo metterci attenzione e concentrazione", ha aggiunto. "Bisogna sempre avere un occhio di riguardo per l'avversario, se non lo si conosce si va incontro a sorprese sgradite. Dobbiamo mettere in campo la nostra consapevolezza, lavorando al massimo della concentrazione e senza staccare la spina", ha sottolineato. 

Nel corso della conferenza, Italiano ha anche parlato dei suoi attaccanti: "Dallinga è molto bravo ad attaccare la profondità, Castro ha il sacrificio innato, sa lavorare molto bene contro i centrali avversari, venendo incontro e giocando con la squadra. Io vorrei vederli entrambi sorridenti e felici, non avremo il centravanti che fa 30 gol ma tutti e due stanno contribuendo e sono soddisfatto di ciò che ci stanno dando. A volte le rotazioni sono obbligate, in altre circostanze dipende dai dettagli".

Sugli infortunati e le scelte di lista, aggiunge: "Abbiamo aspettato fino alla fine per capire quali infortunati avremmo recuperato. Torna Holm, perciò abbiamo preferito Dominguez a De Silvestri, l'altra opzione che avevamo in mente. Credo che i soli Orsolini e Bernardeschi come esterni non bastino, così abbiamo voluto introdurre un'opzione in più". Poi una chiosa sui complimenti ricevuti dalla sua squadra, motivo di eventuali distrazioni: "Viviamo per cercare di ottenere sempre il massimo e allontanare i momenti negativi. Cerchiamo di essere sempre al top in tutte le situazioni. Abbiamo una bella classifica e stiamo performando con un livello di qualità e prestazioni che ci stanno facendo ottenere risultati. Dobbiamo archiviare e ripartire da zero dopo ogni partita. Se è vero che le squadre sono fatte a immagine e somiglianza dell'allenatore state pure certi che non ci faremo trovare impreparati ma rimarremo umili. Poi chiaro che arriveranno momenti negativi e sconfitte, ma non dovremo perdere le nostre certezze".

