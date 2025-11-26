Conference, Vanoli mette in guardia la Fiorentina: "Attenti all'AEK: è forte e ha fame"

"Domani incontriamo una squadra che a me piace molto, sono una squadra molto offensiva e forte sugli esterni. In campionato sono terzi e so la determinazione e la fame che hanno quando vanno in campo internazionale. Dobbiamo saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa, ma dobbiamo ripartire dalla compattezza e dalla voglia di andarci a cercare un risultato positivo". Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League che domani a Firenze vedrà i viola opposti all'AEK Atene. "Adesso mi aspetto molto di più dai giocatori di esperienza e che trascinino fuori la squadra con la loro qualità: domani vedremo Dzeko e De Gea in campo", ha aggiunto Vanoli. E a proposito di qualità, il tecnico viola ha parlato di Albert Gudmundsson e ha detto: "Deve capire che è importante. Chi vuole diventare un campione prende per mano la squadra e la sa trascinare. Pretendo da Albert questo perché ha le qualità per farlo, è un calciatore importante per la squadra e per il gruppo; oggi è un passaggio importante anche per lui, sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni".