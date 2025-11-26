Logo SportMediaset

VERSO FIORENTINA-AEK

Conference, Vanoli mette in guardia la Fiorentina: "Attenti all'AEK: è forte e ha fame"

Il tecnico della Viola non vuole cali di tensione in vista del match di Conference contro i greci: "Mi aspetto di più dai giocatori d'esperienza"

26 Nov 2025 - 15:19
© IPA

© IPA

"Domani incontriamo una squadra che a me piace molto, sono una squadra molto offensiva e forte sugli esterni. In campionato sono terzi e so la determinazione e la fame che hanno quando vanno in campo internazionale. Dobbiamo saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa, ma dobbiamo ripartire dalla compattezza e dalla voglia di andarci a cercare un risultato positivo". Così il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League che domani a Firenze vedrà i viola opposti all'AEK Atene. "Adesso mi aspetto molto di più dai giocatori di esperienza e che trascinino fuori la squadra con la loro qualità: domani vedremo Dzeko e De Gea in campo", ha aggiunto Vanoli. E a proposito di qualità, il tecnico viola ha parlato di Albert Gudmundsson e ha detto: "Deve capire che è importante. Chi vuole diventare un campione prende per mano la squadra e la sa trascinare. Pretendo da Albert questo perché ha le qualità per farlo, è un calciatore importante per la squadra e per il gruppo; oggi è un passaggio importante anche per lui, sono convinto che ci darà grandi soddisfazioni". 

Poi Vanoli torna sull'importanza per lui e la Fiorentina di mettersi alla prova su un palcoscenico europeo: "La Conference League non è un ostacolo ma un altro step di rilievo per me come per la squadra, non c'è bisogno di spiegare quanto conti questa partita, siamo nelle condizioni in cui tutto oggi è importante", spiega il tecnico della Viola, al momento ottavi con 6 punti. ''Data la situazione non posso soffermarmi più di tanto sul fatto che domani sarà il mio debutto da allenatore nelle coppe europee". 

NICOLUSSI CAVIGLIA: "RIPARTIRE DA SOLIDITÀ"

Insieme a Vanoli in conferenza stampa c'era Hans Nicolussi Caviglia, che ha parlato così dell'impatto dell'ex tecnico del Torino sul mondo Viola: "Vanoli ci sta dando concetti da apprendere velocemente. Ogni allenamento è prezioso. Stiamo cercando di ripartire da un concetto di compattezza, come nell'ultima partita in cui abbiamo dimostrato più solidità".

fiorentina
paolo vanoli
conference league
aek atene

