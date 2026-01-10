Como-Bologna: scontri tra tifosi in città con lancio di bottiglie e bastoni

Clima di tensione a Como prima della sfida tra gli uomini di Fabregas e il Bologna. Secondo quanto riportato dai media locali, due pullman di tifosi rossoblù non si sarebbero fermati a Lazzago per i primi controlli ma sarebbero usciti da Como-Lago, arrivando direttamente in centro città a passando davanti a uno dei punti di ritrovo di sostenitori locali. Gli occupanti del bus hanno obbligato l'autista del mezzo a fermare la marcia scendendo in strada e cercando lo scontro con i tifosi del Como. Ne è seguito un lancio di bottiglie e bastoni. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che i due gruppi venissero a contatto. I circa 70 tifosi bolognesi sono stati portati in Questura sotto il controllo di diverse squadre del Reparto Mobile di Milano e del Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como. Sono in corso le operazioni di identificazione e deferimento all'autorità giudiziaria. Nel contempo sono state avviate le procedure amministrative per l'emissione nei confronti di tutti del Daspo da parte del questore di Como Marco Calì.

