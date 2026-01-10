Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
CLIMA DI TENSIONE

Como-Bologna: scontri tra tifosi in città con lancio di bottiglie e bastoni

Due pullman di sostenitori rossoblù sbagliano strada: contatto con quelli lariani. Immediato l'intervento della polizia

10 Gen 2026 - 15:42

Clima di tensione a Como prima della sfida tra gli uomini di Fabregas e il Bologna. Secondo quanto riportato dai media locali, due pullman di tifosi rossoblù non si sarebbero fermati a Lazzago per i primi controlli ma sarebbero usciti da Como-Lago, arrivando direttamente in centro città a passando davanti a uno dei punti di ritrovo di sostenitori locali. Gli occupanti del bus hanno obbligato l'autista del mezzo a fermare la marcia scendendo in strada e cercando lo scontro con i tifosi del Como. Ne è seguito un lancio di bottiglie e bastoni. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che i due gruppi venissero a contatto. I circa 70 tifosi bolognesi sono stati portati in Questura sotto il controllo di diverse squadre del Reparto Mobile di Milano e del Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como. Sono in corso le operazioni di identificazione e deferimento all'autorità giudiziaria. Nel contempo sono state avviate le procedure amministrative per l'emissione nei confronti di tutti del Daspo da parte del questore di Como Marco Calì.

Leggi anche
Gianluca Mancini - 259 partite - 5 espulsioni

Urla, botte e il litigio con Fabregas, monta la polemica social contro Mancini: "Doveva essere espulso"

como
serie a

Ultimi video

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

00:56
DICH CHIVU SU PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE PRE NAPOLI 10/1 DICH

Chivu: "Inter-Napoli può cambiare la stagione e lo sappiamo"

05:40

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

02:03
La rubrica parate

La rubrica parate

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:31
Como, Fabregas: "Prestazione di cuore, felice per Baturina"
18:26
Bundesliga: vince il Friburgo, pareggio per il Colonia
18:11
Bologna, Italiano: "Ho visto segnali di risveglio, Cambiaghi ha sbagliato"
17:29
Lecce, Di Francesco: "Con Parma gara importante ma non decisiva"
16:07
Wesley migliora, Gasperini lo convoca per Roma-Sassuolo