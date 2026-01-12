Uil: "Il sistema calcio deve garantire sicurezza agli arbitri"

"Ancora una volta è stato un fine settimana di guerriglia nei confronti degli arbitri dei campionati di calcio minori che, su alcuni campi, sono stati fatti segno di attacchi vergognosi da parte di sedicenti tifosi e, in alcuni casi, anche da parte di giocatori e dirigenti delle squadre. La Uil condanna tali violenze ed è al fianco di queste lavoratrici e di questi lavoratori che, nell'assemblea svolta la scorsa settimana, hanno chiesto la solidarietà e l'assistenza della nostra organizzazione".