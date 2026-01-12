Uil: "Il sistema calcio deve garantire sicurezza agli arbitri"

"Ancora una volta è stato un fine settimana di guerriglia nei confronti degli arbitri dei campionati di calcio minori che, su alcuni campi, sono stati fatti segno di attacchi vergognosi da parte di sedicenti tifosi e, in alcuni casi, anche da parte di giocatori e dirigenti delle squadre. La Uil condanna tali violenze ed è al fianco di queste lavoratrici e di questi lavoratori che, nell'assemblea svolta la scorsa settimana, hanno chiesto la solidarietà e l'assistenza della nostra organizzazione".
È quanto dichiara il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni, chiedendo che "il sistema calcio garantisca la sicurezza".
"È fondamentale, a questo punto, prevedere, lì dove possibile, la presenza delle forze dell'ordine o, in alternativa - precisa Ronzoni - stabilire che la società che ospita l'evento sia obbligata ad assumersi la responsabilità e a farsi carico dell'ordine pubblico, con l'impiego di steward, così come avviene nei campionati maggiori". Inoltre, sottolinea il dirigente della Uil, "stupisce il silenzio dei vertici del sistema calcio, a cui chiediamo di intervenire su queste deplorevoli vicende, avanzando proposte operative. Se non ci fossero risposte - conclude Ronzoni - d'intesa con i diretti interessati, proporremo il blocco delle presenze degli arbitri, per un turno, fermando così lo svolgimento di quei campionati".