Serie A: il Como riprende il Bologna in dieci al 94’, il Pisa pareggia a Udine

LE STATISTICHE DI COMO-BOLOGNA

Como e Bologna hanno pareggiato due sfide di fila disputate in casa dei lombardi per la prima volta in Serie A.

Il Bologna è la squadra contro cui il Como ha disputato il maggior numero di match casalinghi senza mai perdere in Serie A (11 – 7V, 4N).

Tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in trasferta in Serie A il Como è quella che il Bologna ha affrontato più volte (11 – 4N, 7P).

Il gol di Martin Baturina (93:55) è il più tardivo realizzato in casa dal Como in Serie A da Nico Paz contro la Roma il 15 dicembre 2024 (96:16).

Martin Baturina ha segnato due reti in questa Serie A, entrambe da subentrato; solo Christian Pulisic (tre) conta più gol “dalla panchina” in questo campionato.

Nicolò Cambiaghi che ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta dal 26 ottobre scorso contro la Fiorentina, ha preso parte a sette reti in questa Serie A (3G, 4A), eguagliata la sua stagione del torneo più prolifica in termini di partecipazioni attive (sette anche nel 2022/23 con l’Empoli).

Nicolò Cambiaghi è il primo calciatore del Bologna a segnare e ricevere un cartellino rosso nella medesima gara di Serie A da Riccardo Orsolini contro la Cremonese il 20 maggio 2023.

Tra i calciatori ancora alla ricerca del primo gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo Luis Milla (sette) ha servito più assist rispetto a Jesús Rodríguez (sei); inoltre solo Lamine Yamal (sette – 2007) è più giovane del calciatore del Como (2005) tra i calciatori con almeno sei assist serviti in questi tornei.

Il Como è la squadra contro cui Santiago Castro ha preso parte a più reti in Serie A (quattro – 1G, 3A).

Il Como ha pareggiato un match di Serie A per la prima volta dall’8 novembre scorso (0-0 v Cagliari, in casa anche in quella circostanza) – chiusa una striscia di sette match consecutivi senza pari nel torneo (5V, 2P).

Il Bologna (3N, 4P) ha mancato il successo per sette gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2021 (4N, 3P con Sinisa Mihajlovic alla guida).

Il Bologna ha ottenuto tre pareggi nelle ultime sei gare di Serie A (3P), tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 16 (7V, 6P).

Il Bologna ha trovato la rete contro il Como in sette gare consecutive per la prima volta in Serie A.

Il Bologna ha trovato la rete in otto gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e agosto 2023 (otto anche in quel caso).

Il gol di Nicolò Cambiaghi è stato il primo subito dal Como in una gara casalinga di Serie A da quello di Suat Serdar dell’Hellas Verona lo scorso 29 ottobre.

Solo la Lazio (sette) ha ricevuto più cartellini rossi rispetto al Bologna (tre, come il Parma) nella Serie A in corso.

Marc Oliver Kempf ha giocato oggi la 50a partita in tutte le competizioni con il Como.

Nicolò Cambiaghi ha raggiunto il traguardo delle 100 partite giocate in Serie A.