Serie A: il Como riprende il Bologna in dieci al 94’, il Pisa pareggia a Udine

Cambiaghi porta avanti i rossoblù, ma Baturina fissa l’1-1 finale. È invece 2-2 tra friulani e toscani
Si apre con un pareggio davanti al pubblico del Sinigaglia il girone di ritorno del Como. I lariani impattano infatti 1-1 contro il Bologna nella 20ª giornata di Serie A, riprendendo nei minuti di recupero una gara che sembrava ormai persa. Pronti, via e Butez compie subito una strepitosa parata sul tiro a botta sicura di Cambiaghi, il quale si rifà però al 49’, timbrando il vantaggio felsineo al termine di una bella iniziativa personale. L’attaccante azzurro è però grande protagonista sia in positivo che in negativo, visto che viene poi espulso per un discusso fallo di reazione al 61’, mentre Douvikas si vede prima assegnare e poi revocare un calcio di rigore al 65’. Nico Paz colpisce quindi un palo, prima del pareggio strepitoso segnato da Baturina al 94’. Allo Stadio Friuli termina invece 2-2 il match tra l’Udinese e il Pisa. Tramoni porta avanti i toscani al 14’, ma Kabasele e il rigore di Davis ribaltano tutto per i friulani tra il 19’ e il 40’: a provocare il penalty è Leris, con un fallo su Ekkelenkamp evidenziato dal Var. Meister pareggia però nuovamente i conti per Gilardino al 67’, mentre il palo nega il gol vittoria ad Atta all’89’.
COMO-BOLOGNA 1-1
Il Como accoglie il Bologna allo Stadio Sinigaglia, dove a portarsi sull’1-0 sono i felsinei in avvio di ripresa: Cambiaghi slalomeggia nell’area di rigore lariana e batte Butez con un tiro sporco, ma efficace. Proprio l’attaccante italiano viene poi espulso al 61’ per un discusso fallo di reazione su Van der Brempt, mentre Douvikas si vede revocare un calcio di rigore al 65’: in entrambe le occasioni il Var richiama Abisso all’on-field review. Sembra fatta per il Bologna e, invece, Baturina trova un magico destro che fissa l’1-1 al 94’. Il Como sale così a 34 punti, i rossoblù a 27.
IL TABELLINO
Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Van der Brempt 5,5 (18’ st Posch 6), Kempf 6, Diego Carlos 5,5, Moreno 6 (39’ st Baturina 7); Da Cunha 6 (12’ st Caqueret 5,5), Perrone 6; Vojvoda 5,5 (12’ st Kuhn 6), Nico Paz 6,5, Jesus Rodriguez 7; Douvikas 6. A disp.: Tornqvist, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Smolcic, Cerri. All.: Fabregas
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 5,5, Heggem 6,5, Lucumi 5,5 (26’ Vitik 6,5), Miranda 6,5; Freuler 5,5 (31’ st Ferguson 6), Pobega 5,5 (38’ st Sulemana sv); Rowe 5,5 (31’ st Casale 6,5), Fabbian 6, Cambiaghi 6,5; Castro 6 (31’ st Immobile 5,5). A disp.: Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Franceschelli, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina. All.: Italiano
Arbitro: Abisso
Marcatori: 4’ st Cambiaghi (B), 45’+4’ st Baturina (C)
Ammoniti: Nico Paz (C), Da Cunha (C), Van der Brempt (C), Freuler (B), Zortea (B), Ferguson (B)
Espulsi: Cambiaghi (B)
Note: 65’ rigore revocato a Douvikas (C)
LE STATISTICHE DI COMO-BOLOGNA
Como e Bologna hanno pareggiato due sfide di fila disputate in casa dei lombardi per la prima volta in Serie A.
Il Bologna è la squadra contro cui il Como ha disputato il maggior numero di match casalinghi senza mai perdere in Serie A (11 – 7V, 4N).
Tra le formazioni contro cui non ha mai vinto in trasferta in Serie A il Como è quella che il Bologna ha affrontato più volte (11 – 4N, 7P).
Il gol di Martin Baturina (93:55) è il più tardivo realizzato in casa dal Como in Serie A da Nico Paz contro la Roma il 15 dicembre 2024 (96:16).
Martin Baturina ha segnato due reti in questa Serie A, entrambe da subentrato; solo Christian Pulisic (tre) conta più gol “dalla panchina” in questo campionato.
Nicolò Cambiaghi che ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta dal 26 ottobre scorso contro la Fiorentina, ha preso parte a sette reti in questa Serie A (3G, 4A), eguagliata la sua stagione del torneo più prolifica in termini di partecipazioni attive (sette anche nel 2022/23 con l’Empoli).
Nicolò Cambiaghi è il primo calciatore del Bologna a segnare e ricevere un cartellino rosso nella medesima gara di Serie A da Riccardo Orsolini contro la Cremonese il 20 maggio 2023.
Tra i calciatori ancora alla ricerca del primo gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, solo Luis Milla (sette) ha servito più assist rispetto a Jesús Rodríguez (sei); inoltre solo Lamine Yamal (sette – 2007) è più giovane del calciatore del Como (2005) tra i calciatori con almeno sei assist serviti in questi tornei.
Il Como è la squadra contro cui Santiago Castro ha preso parte a più reti in Serie A (quattro – 1G, 3A).
Il Como ha pareggiato un match di Serie A per la prima volta dall’8 novembre scorso (0-0 v Cagliari, in casa anche in quella circostanza) – chiusa una striscia di sette match consecutivi senza pari nel torneo (5V, 2P).
Il Bologna (3N, 4P) ha mancato il successo per sette gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2021 (4N, 3P con Sinisa Mihajlovic alla guida).
Il Bologna ha ottenuto tre pareggi nelle ultime sei gare di Serie A (3P), tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 16 (7V, 6P).
Il Bologna ha trovato la rete contro il Como in sette gare consecutive per la prima volta in Serie A.
Il Bologna ha trovato la rete in otto gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e agosto 2023 (otto anche in quel caso).
Il gol di Nicolò Cambiaghi è stato il primo subito dal Como in una gara casalinga di Serie A da quello di Suat Serdar dell’Hellas Verona lo scorso 29 ottobre.
Solo la Lazio (sette) ha ricevuto più cartellini rossi rispetto al Bologna (tre, come il Parma) nella Serie A in corso.
Marc Oliver Kempf ha giocato oggi la 50a partita in tutte le competizioni con il Como.
Nicolò Cambiaghi ha raggiunto il traguardo delle 100 partite giocate in Serie A.
UDINESE-PISA 2-2
Udinese e Pisa si sfidano al Friuli, impianto in cui Tramoni riesce a trascinare avanti gli ospiti al 14’. I friulani ribaltano però tutto con il gol di Kabasele al 19’ e con il rigore trasformato da Davis al 40’, prima del nuovo pareggio siglato da Meister al 67’. Nel mezzo, c’è spazio anche per il quinto cartellino giallo stagionale rimediato da Zaniolo, che salterà quindi per squalifica la prossima partita contro l’Inter. Il 2-2 finale porta dunque l’Udinese a 26 punti e il Pisa a 13.
IL TABELLINO
Udinese (4-4-2): Okoye 6; Bertola 6, Kabasele 6,5, Solet 6, Kamara 5,5 (30’ st Palma 5,5); Zanoli 6,5 (12’ st Piotrowski 5,5), Miller 5,5 (30’ st Bravo 5,5), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6,5 (12’ st Atta 6,5); Zaniolo 6,5 (16’ st Gueye 5,5), Davis 7. A disp.: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Ehizibue, Camara, Kristensen, Zemura, Modesto. All.: Runjaic
Pisa (3-4-2-1): Scuffet 6; Calabresi 6 (45’+4’ Coppola sv), Caracciolo 5,5, Canestrelli 5,5; Leris 5 (12’ st Touré 6), Marin 5,5 (12’ st Piccinini 6,5), Aebischer 6, Angori 6,5; Moreo 6, Tramoni 7,5; Meister 7 (45’+1’ st Hojholt sv). A disp.: Semper, Nicolas, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Mbambi, Bonfanti, Lorran. All.: Gilardino
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 14’ Tramoni (P), 19’ Kabasele (U), 40’ Davis (U), 22’ st Meister (P)
Ammoniti: Marin (P), Zaniolo (U), Moreo (P), Caracciolo (P), Coppola (P)
LE STATISTICHE DI UDINESE-PISA
Dalla sua prima partecipazione a rete in questo campionato (20 ottobre) Nicolò Zaniolo è il giocatore italiano che è stato coinvolto in più gol in Serie A: sette, cinque centri e due assist.
Nessun giocatore ha segnato più gol su rigore di Keinan Davis in questa Serie A (tre, come Albert Gudmundsson, Riccardo Orsolini, Nikola Vlasic e Kevin De Bruyne).
Il Pisa è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione (10).
L’Udinese ha pareggiato due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2024-gennaio 2025.
Nicolò Zaniolo ha partecipato a sette gol in questa Serie A (5G+2A), solo nel 2019/20 (otto, 6G+2A) ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei.
Il Pisa, insieme al Pescara, è una delle due formazioni contro cui l’Udinese ha disputato più partite senza mai perdere in Serie A: otto, due vittorie e sei pareggi contro i toscani.
Il Pisa, insieme al Real Betis, è una delle due squadre che hanno pareggiato più trasferte nei cinque maggiori campionati europei in corso (sette).
Entrambe le reti di Henrik Meister in Serie A sono arrivate in trasferta e nel corso del secondo tempo (vs Sassuolo all’81° minuti lo scorso novembre).
Secondo gol di Mattéo Tramoni in Serie A, dopo il primo segnato lo scorso dicembre contro il Cagliari.
Michel Aebischer ha fornito il suo secondo assist in Serie A, tornando a fornire un passaggio vincente 805 giorni dopo l’ultima volta (28 ottobre 2023, vs Sassuolo).
Christian Kabasele ha realizzato due gol in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (due).