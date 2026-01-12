Juve: Conceicao non recupera, out per la Cremonese

La Juventus affronterà la Cremonese senza Francisco Conceicao. L'attaccante bianconero, infatti, resta ancora fermo ai box: il portoghese non ha recuperato dai fastidi muscolari e sarà costretto al secondo forfait di fila dopo aver saltato la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nell'elenco dei convocati diramato dal tecnico Luciano Spalletti, invece, figura regolarmente Lloyd Kelly, recuperato in vista della gara di questa sera all'Allianz Stadium contro la Cremonese. Rimangono indisponibili Gatti, Rugani, Vlahovic e Milik.