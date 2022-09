Bologna: oggi il confronto tra Mihajlovic e la dirigenza 

Bologna

Nelle prossime ore il faccia a faccia tra il tecnico e la società rossoblù: si va verso la separazione

È previsto per oggi a Casteldebole il confronto tra la dirigenza del Bologna e il suo allenatore Sinisa Mihajlovic. L'argomento principale del faccia a faccia sarà la possibile separazione tra il tecnico e la società, sempre più preoccupata per l'andamento di questa stagione. La squadra sembra sofferente e le prestazioni non sono proprio ottime, con soli tre punti portati a casa e frutto di tre pareggi con Verona, Salernitana e Spezia. Quest'estate i giocatori rossoblù hanno lavorato in ritiro senza il tecnico, alle prese con le cure, e il Bologna sta ora pensando all'esonero e alla possibilità di risolvere in modo consensuale il contratto di buonuscita. Al momento Mihajlovic, però, non sembra intenzionato a dare le dimissioni.

Il piano A è confermare Sinisa Mihajlovic per le prossime due partite, il piano B è quello di accelerare i tempi del passaggio di consegne. A Bologna sarà una giornata frenetica per scegliere quale percorso intraprendere. In corsa per la panchina rossoblù ci sono due nomi: Thiago Motta, reduce dall'esperienza con lo Spezia, e De Zerbi, di ritorno dall'Ucraina. Le prossime ore saranno decisive, secondo il Corriere dello Sport.