Bologna, Mihajlovic: "Juve, Inter e Milan se ne vadano"

LE PAROLE

Anche il tecnico rossoblù prende posizione contro la Super League: "Sarei della stessa opinione anche se allenassi una delle tre, non è questo lo spirito dello sport"

Continuano ad aggiungersi voci al coro contro la Super League. Anche Sinisa Mihajlovic ha preso una posizione netta contro le tre big italiane che hanno aderito al progetto: "Se ne vadano e si facciano il loro campionato - ha detto il tecnico del Bologna alla vigilia della sfida col Torino -. Giochiamo senza Inter, Milan e Juventus, altrimenti ti piace vincere facile. Io la vedo così, ma penso che avrei avuto la stessa opinione anche se fossi stato il loro allenatore, non è questo lo spirito dello sport".

Miha è un fiume in piena: "I soldi portano tutto, così diventano più ricchi. Che facciamo? La differenza diventa ancora più grande. Ora si può colmare, ma così non lo so. Il Leicester potrà mai vincere un altro scudetto? Il calcio è bello perché chi si aspettava un risultato del genere? Rimarrà nella storia. Poi chissà che succederà... Ho visto che i giocatori potrebbero non giocare l'Europeo. Tutto sarà in discussione: un Mondiale senza Messi e Ronaldo? Tutto falsato".

"Comunque, non sono stato a pensarci troppo, io penso alla partita, penso a Belotti. Sono l'allenatore del Bologna, mi interesso fino a un certo punto, penso a quello che mi aspetta domani. Poi magari ora l'hanno fatto perché senza pubblico hanno fatto un debito importante, oppure l'avrebbero fatto comunque tra quattro anni. I tifosi ci sono sempre, anche se non vengono allo stadio, possono sempre dire la loro e la diranno. Non facciamo i falsi moralisti, contano i soldi. Poi speriamo che i tifosi si rivelino, ma pensate che se i tifosi faranno casino non faranno la Superlega?".