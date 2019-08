Bologna, Mihajlovic 11: nasce la maglia per Sinisa

L'INIZIATIVA

Mihajlovic 11, ma forse è meglio leggerlo al contrario: undici Mihajlovic. L'idea è del Bologna store in Galleria Cavour, negozio ufficiale del club: una maglia per l'allenatore con un numero che è tutt'altro che casuale e si lega in un certo senso all'hashtag scelto dalla società. #WeAreOne, siamo una cosa sola. Bologna, De Leo: "Mihajlovic più combattivo che mai"

Undici Mihajlovic, dunque: sono quelli che i tifosi del Bologna sognano di vedere in campo e che hanno già visto a Pisa per l'esordio stagionale in Coppa Italia. Sinisa sta portando avanti la sua battaglia contro la leucemia, monitorando la squadra da lontano giorno per giorno, "più combattivo che mai", come ha sottolineato il suo vice De Leo, ed è seguendo il suo esempio che i giocatori vogliono a loro volta dargli la forza per superare questo momento.

La maglia ideata dallo store (e documentata dalla Gazzetta dello Sport) è ovviamente solo un simbolo: l'11, in realtà, appartiene a Krejci, che sarà ben lieto di vedere il suo numero accostato a quello dell'allenatore. Da giocatore, del resto, Miha ha indossato la maglia numero 11 per quasi tutta la carriera (sempre dal 1996 in poi), motivo in più per apprezzare il nuovo inatteso regalo. E chiedere ai ragazzi di partire alla grande domenica sera a Verona, per la prima giornata di campionato.