Coppa Italia, terzo turno: Vlahovic salva la Fiorentina e ribalta il Monza, Brescia beffato dal Perugia

COPPA ITALIA

Nel terzo turno di Coppa Italia la Fiorentina vede le streghe ma ribalta per 3-1 il Monza di Silvio Berlusconi grazie a due ragazzi del 2000, Vlahovic e Montiel. Brianzoli avanti al 34' con Brighenti, i viola rimontano con la doppietta dell'attaccante serbo, servito due volte da Montiel, tra l'80' e l'86'. Chiude il risultato Chiesa (89'). Beffa per il Brescia, ripreso al 93' dal Perugia e battuto 2-1 ai supplementari. Fiorentina, ci pensano Vlahovic e Chiesa ipp

FIORENTINA-MONZA 3-1

Vincenzo Montella aveva avvertito l'ambiente e i giocatori: “Attenti al Monza”. La partita gli dà ragione, perché la Fiorentina è arrivata a 10 minuti da una clamorosa eliminazione contro i brianzoli. I viola partono meglio, Lamanna nega per tre volte a Chiesa la gioia del gol. Ci provano anche Boateng e Benassi, ma senza risultati. Dopo un avvio in apnea, il Monza guadagna metri e Brighenti con un tiro al volo mette alla prova i riflessi di Dragowski. La Fiorentina, senza Biraghi (gli viene preferito il giovane Terzic) e con i nuovi acquisti Lirola, Badelj (subito capitano), Pulgar e Boateng tutti in campo, mostra di essere ancora in fase di rodaggio. Al punto che non si vedono più le due categorie di differenza. E al 34' il Monza passa in vantaggio con una bella azione sull'asse Finotto-Lepore-Brighenti, con quest'ultimo che batte Dragowski approfittando di una dormita della difesa viola.

La squadra di Christian Brocchi, d'altronde, è una fuoriserie per la C. Il patron Silvio Berlusconi ha costruito una squadra con diversi volti noti anche in A, come Lamanna, Bellusci, Sampirisi e Nicola Rigoni. Gli ospiti potrebbero addirittura raddoppiare se Chiricò non sciupasse un contropiede anche per merito del recupero di Pulgar. Errore sanguinoso, perché le sostituzioni di Montella cambiano volto alla partita: dentro Vlahovic e Montiel al posto di Benassi e Sottil, e la Fiorentina vola sulle spalle dei suoi 2000. Dopo le solite scorribande di Chiesa, che portano a due conclusioni larghe e a un assist al bacio per Boateng (a cui in seguito viene anche annullata una rete), la Fiorentina ribalta il match: due imbeccate di Montiel, il sinistro di Vlahovic è una doppia sentenza. In sei minuti, tra l'80' e l'86' i viola si guadagnano la qualificazione. A un minuto dal termine, Vlahovic completa la sua serata di gloria servendo l'assist del 3-1 a Chiesa, che con un destro a giro trova la prima rete della stagione.

PERUGIA-BRESCIA 2-1 D.T.S.

Il Brescia è la prima compagine di Serie A eliminata dalla Coppa Italia. La nuova squadra di Mario Balotelli accarezza la qualificazione al quarto turno fino ai secondi finali della sfida contro il Perugia. Tuttavia, il vantaggio di Donnarumma (43'), abile a sfruttare un pasticcio della difesa umbra, viene vanificato al 93' dal pareggio di Melchiorri, che sfugge a Chancellor e porta la gara ai supplementari. Nei 30 minuti aggiuntivi il Perugia trova il gol della vittoria grazie a un tiro dalla distanza di Buonaiuto (98').