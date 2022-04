Bologna, accolto il ricorso per Medel: il cileno contro l'Inter ci sarà

SQUALIFICA DIMEZZATA

La squalifica del difensore rossoblù è stata ridotta da due giornate a una giornata e potrà giocare contro i rossoneri

Buona notizia per il Bologna in vista del recupero contro l'Inter di mercoledì sera al Dall'Ara. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha infatti accolto il ricorso del club rossoblù sulla squalifica di Gary Medel. Il difensore inizialmente era stato fermato dal Giudice Sportivo per due turni dopo l'espulsione nel finale ad alta tensione contro la Juventus, ma ora la squalifica è stata ridotta a una sola giornata. Il cileno sarà a disposizione contro i nerazzurri. Getty Images

Ex di turno, Medel sarà dunque regolarmente al suo posto al centro del terzetto difensivo nella delicata sfida per la lotta scudetto contro l'Inter. Una presenza importante per il Bologna, che inoltre potrà contare anche sul recupero di Soumaoro e Arnautovic, reduci dal turno di stop scontato in occasione del pareggio con l'Udinese di domenica scorsa.

