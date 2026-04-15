Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Veleni che anche il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha riportato nel post partita: "Siamo molto delusi e arrabbiati per il finale. Secondo giallo? Dopo quella decisione è finito tutto: è incredibile, nessuno si riesce a spiegare come si possa buttare fuori un giocatore per un episodio del genere. Sono fiero dei miei, meritavano di più. Quando si perde in questo modo nessuno può essere contento, siamo delusi e frustrati. Quello che è successo è stato un po' ingiusto. Alla fine però bisogna fare i complimenti al Bayern Monaco".