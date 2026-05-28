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© Getty Images | Real Madrid - 7,725 miliardi
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Il report

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica

L’undicesima edizione di "Football clubs’ valuation: The European Elite", studio annuale di Football Benchmark sulle valutazioni d’impresa dei club, premia il Real Madrid. I blancos sono in vetta alla classifica con una valutazione di 7,7 miliardi, seguiti dal Barcellona a 5,9 e dal Manchester City a 5,1. Le italiane che rientrano nella classifica europea dei primi 32 club sono tutte fuori dalla top10. In testa c'è l'Inter, con una valutazione di 2,1 miliardi. Juventus e Milan sono appaiate a quota 1,8 miliardi. Più indietro Napoli, Roma, Atalanta e Lazio, tutte sotto il miliardo.La valutazione aziendale esprime il valore complessivo di una società. Football Benchmark lo calcola attraverso un algoritmo che tiene conto di cinque parametri: profittabilità (rapporto stipendi-ricavi ed Ebit), popolarità (seguito sui social), potenziale sportivo (valore della rosa), gestione dei diritti tv ed eventuali stadi di proprietà. Per l’ultima edizione del report sono stati presi come riferimento i bilanci 2023-24 e 2024-25.

28 Mag 2026 - 13:07
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