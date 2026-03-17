L'Atalanta a caccia di una bella figura a Monaco: Palladino recupera Ederson e CDK

Andare ai quarti non sarebbe un'impresa da ricordare. Sarebbe un miracolo. E siccome dall'alto, giustamente, non si scomodano per queste cose, l'Atalanta a Monaco deve solo evitare un'altra goleada e cercare di uscire dal campo del Bayern facendo un'onesta figura. Limitando i danni, secondo la logica del pessimismo della ragione. Vista la differenza di valori dell'andata non si possono fare valutazioni diverse, ed è perfino stucchevole accusare Palladino di aver sbagliato impostazione a Bergamo. Probabilmente evitando la logica dell'uomo contro uomo a tutto campo il risultato sarebbe stato meno pesante ma, a rigor di logica e sapendo che tanto la qualificazione era già compromessa alla vigilia, è stato giusto proseguire secondo le proprie idee.