Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2: un super Mendy e Borrelli affondano la Dea

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-ATALANTA 3-2

Tra i giocatori che hanno realizzato una marcatura multipla al loro esordio da titolari in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Francesco Grandolfo (18 anni e 300 giorni, tripletta con il Bari contro il Bologna il 22 maggio 2011) e Lorenzo Venturino (18 anni e 336 giorni, doppietta con il Genoa contro il Bologna il 24 maggio 2025) sono più giovani di Paul Mendy (19 anni e 116 giorni).

Paul Mendy è il primo giocatore del Cagliari capace di realizzare una marcatura multipla nei primi otto minuti di partita in Serie A – battuto il precedente record di Jeda in Lazio-Cagliari del 25 gennaio 2009 (doppietta in nove minuti in quel caso).

Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese dell'11 aprile, il Cagliari ha vinto due match di fila in casa solo per la seconda volta nelle ultime due stagioni, dopo esserci riuscito a gennaio contro Juventus (1-0) ed Hellas Verona (4-0).

Il Cagliari ha vinto un match di Serie A subendo almeno due reti per la prima volta dal 20 ottobre 2024: 3-2 casalingo contro il Torino in quel caso.

L’Atalanta ha perso due delle ultime tre partite di Serie A (1N), lo stesso numero di ko rispetto alle precedenti 17 (11V, 4N).

Quello realizzato da Paul Mendy (0:16) è il secondo gol più veloce realizzato in questa Serie A, dopo quello di Adrián Bernabé in Parma-Bologna lo scorso 2 novembre (0:13); in generale, da quando Opta raccoglie il dato (2004/05), quello realizzato dal classe 2007 è il più rapido segnato dai sardi nel massimo campionato.

Dall'altro lato, quello subito da Paul Mendy (0:16) è il gol più veloce subito dall'Atalanta in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).

Tra i giocatori nati dal 2007 in avanti, Paul Mendy (gennaio 2007) è soltanto il terzo giocatore a realizzare una marcatura multipla nei cinque principali campionati europei in corso, dopo Lamine Yamal (luglio 2007 - tripletta con il Barcellona contro il Villarreal il 28 febbraio) e Robinio Vaz (febbrao 2007 - doppietta con il Marsiglia contro l'Angers il 28 ottobre).

Michel Adopo ha servito almeno due assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera; in particolare, il classe 2000 ne aveva totalizzati soltanto due nelle quattro precedenti stagioni tra Torino, Atalanta e Cagliari.

Gianluca Scamacca ha segnato il suo decimo gol in questa Serie A e solo nel 2023/24 (12 con l'Atalanta) e nel 2021/22 (16 con il Sassuolo) ne ha realizzati di più in una singola stagione; inoltre, il Cagliari (sei) è la formazione contro cui il classe 1999 ha realizzato il maggior numero di reti nel torneo.

Dalla sua prima marcatura multipla in Serie A (2020/21), tra gli attaccanti italiani, solo Domenico Berardi (10) ha realizzato più doppiette/triplette di Gianluca Scamacca nel torneo: nove.

Tra i difensori dei cinque principali campionati europei che hanno preso parte ad almeno 13 reti, Giorgio Scalvini (sette reti, sei assist – dicembre 2003) è il più giovane.

Prima di questo incontro, l'ultima gara di Serie A in cui un giocatore per squadra ha realizzato una doppietta in un primo tempo è stata SPAL-Lazio, il 6 gennaio 2018 (doppietta di Ciro Immobile e di Mirco Antenucci nel 2-3 per i biancocelesti al 45' in quel caso, con Luis Alberto a completare il tabellino della prima frazione).

Primo gol nel 2026 in Serie A per Gennaro Borrelli e, in particolare, il primo dalla doppietta del 22 novembre scorso (contro il Genoa in quel caso); in generale, il Cagliari ha segnato 10 gol con giocatori subentrati in questo campionato (come Atalanta e Juventus), solo l'Inter (12) ne conta di più.

Il Cagliari ha segnato più di due gol all’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 18 settembre 2016: 3-0 al Sant’Elia in quel caso.

L’Atalanta ha subito più di due reti in Serie A per la terza volta sotto la gestione di Raffaele Palladino, dopo gli 1-3 contro Napoli (il 22 novembre) e Hellas Verona (il 6 dicembre) – entrambe le volte in trasferta.

Éderson ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A (135 con l’Atalanta e 15 con la Salernitana).