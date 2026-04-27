Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2: un super Mendy e Borrelli affondano la Dea

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Il classe 2007 si prende la scena con una doppietta da sogno. A Palladino non bastano i due gol di Scamacca
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Torna alla vittoria il Cagliari nel posticipo della 34ª giornata di Serie A, piegando 3-2 un’Atalanta in difficoltà. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la Dea cade pure all’Unipol Domus, dove Paul Mendy vive una prima da titolare da sogno. Non sono infatti passati neppure sedici secondi dal calcio d’inizio quando il senegalese incorna in rete il cross di Adopo, sfruttando un buco clamoroso della difesa bergamasca. Sempre l’attaccante rossoblù concede poi il bis all’8’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il classe 2007 (prodotto della Primavera) segna pure il 2-0, favorito anche da una deviazione di Djimsiti. La Dea pare irriconoscibile, ma sul finire di primo tempo si accende improvvisamente. Scamacca segna infatti una doppietta tra il 40’ e il 45’: pregevole è soprattutto il primo gol dell’azzurro, per potenza e precisione. All’intervallo Pisacane è, invece, costretto a sostituire per infortunio lo straripante Mendy con Borrelli e l’ex Brescia diventa subito protagonista: al secondo minuto della ripresa è infatti lui a riportare avanti 3-2 i sardi. Purtroppo, anche Borrelli si fa male ed è costretto a lasciare il campo in anticipo: al suo posto entra Belotti, che si divora la chance del poker in contropiede. Pasalic sfiora invece il palo con una rovesciata geniale, mentre Caprile nega il pareggio sia a Krstovic che a Scamacca e Raspadori nel finale di gara. Il Cagliari vince, dunque, 3-2 e sale a 36 punti, centrando un successo forse decisivo in chiave salvezza: è +8 sulla Cremonese, a quattro giornate dal termine del campionato. Ferma a 54 punti resta invece l’Atalanta, capace di collezionare solo un punto negli ultimi tre turni: la Dea scivola a -7 dal sesto posto della Roma.
IL TABELLINO
CAGLIARI-ATALANTA 3-2
Cagliari (4-3-2-1): Caprile 7,5; Ze Pedro 6, Mina 6, Rodriguez 6 (73’ Dossena 6), Obert 6; Adopo 6,5, Gaetano 6,5, Deiola 6,5 (56’ Sulemana 6); Folorunsho 6,5, Esposito 5,5 (56’ Palestra 6); Mendy 8,5 (46’ Borrelli 7; 77’ Belotti 5,5). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Liteta, Zappa, Trepy. All.: Pisacane
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5,5; Scalvini 5,5, Djimsiti 5, Kolasinac 5,5 (73’ Kossounou 6); Bellanova 5,5 (56’ Krstovic 5,5), De Roon 5,5 (73’ Ederson 6), Pasalic 6,5, Zappacosta 5,5 (56’ Zalewski 6); De Ketelaere 5,5 (77’ Samardzic 6), Raspadori 5; Scamacca 7,5. A disp.: Pardel, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Obric, Ahanor. All.: Palladino
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 1’ e 8’ Mendy (C), 40’ e 45’ Scamacca (A), 47’ Borrelli (C)
LE STATISTICHE DI CAGLIARI-ATALANTA 3-2
Tra i giocatori che hanno realizzato una marcatura multipla al loro esordio da titolari in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo Francesco Grandolfo (18 anni e 300 giorni, tripletta con il Bari contro il Bologna il 22 maggio 2011) e Lorenzo Venturino (18 anni e 336 giorni, doppietta con il Genoa contro il Bologna il 24 maggio 2025) sono più giovani di Paul Mendy (19 anni e 116 giorni).
Paul Mendy è il primo giocatore del Cagliari capace di realizzare una marcatura multipla nei primi otto minuti di partita in Serie A – battuto il precedente record di Jeda in Lazio-Cagliari del 25 gennaio 2009 (doppietta in nove minuti in quel caso).
Dopo il successo per 1-0 sulla Cremonese dell'11 aprile, il Cagliari ha vinto due match di fila in casa solo per la seconda volta nelle ultime due stagioni, dopo esserci riuscito a gennaio contro Juventus (1-0) ed Hellas Verona (4-0).
Il Cagliari ha vinto un match di Serie A subendo almeno due reti per la prima volta dal 20 ottobre 2024: 3-2 casalingo contro il Torino in quel caso.
L’Atalanta ha perso due delle ultime tre partite di Serie A (1N), lo stesso numero di ko rispetto alle precedenti 17 (11V, 4N).
Quello realizzato da Paul Mendy (0:16) è il secondo gol più veloce realizzato in questa Serie A, dopo quello di Adrián Bernabé in Parma-Bologna lo scorso 2 novembre (0:13); in generale, da quando Opta raccoglie il dato (2004/05), quello realizzato dal classe 2007 è il più rapido segnato dai sardi nel massimo campionato.
Dall'altro lato, quello subito da Paul Mendy (0:16) è il gol più veloce subito dall'Atalanta in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05).
Tra i giocatori nati dal 2007 in avanti, Paul Mendy (gennaio 2007) è soltanto il terzo giocatore a realizzare una marcatura multipla nei cinque principali campionati europei in corso, dopo Lamine Yamal (luglio 2007 - tripletta con il Barcellona contro il Villarreal il 28 febbraio) e Robinio Vaz (febbrao 2007 - doppietta con il Marsiglia contro l'Angers il 28 ottobre).
Michel Adopo ha servito almeno due assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera; in particolare, il classe 2000 ne aveva totalizzati soltanto due nelle quattro precedenti stagioni tra Torino, Atalanta e Cagliari.
Gianluca Scamacca ha segnato il suo decimo gol in questa Serie A e solo nel 2023/24 (12 con l'Atalanta) e nel 2021/22 (16 con il Sassuolo) ne ha realizzati di più in una singola stagione; inoltre, il Cagliari (sei) è la formazione contro cui il classe 1999 ha realizzato il maggior numero di reti nel torneo.
Dalla sua prima marcatura multipla in Serie A (2020/21), tra gli attaccanti italiani, solo Domenico Berardi (10) ha realizzato più doppiette/triplette di Gianluca Scamacca nel torneo: nove.
Tra i difensori dei cinque principali campionati europei che hanno preso parte ad almeno 13 reti, Giorgio Scalvini (sette reti, sei assist – dicembre 2003) è il più giovane.
Prima di questo incontro, l'ultima gara di Serie A in cui un giocatore per squadra ha realizzato una doppietta in un primo tempo è stata SPAL-Lazio, il 6 gennaio 2018 (doppietta di Ciro Immobile e di Mirco Antenucci nel 2-3 per i biancocelesti al 45' in quel caso, con Luis Alberto a completare il tabellino della prima frazione).
Primo gol nel 2026 in Serie A per Gennaro Borrelli e, in particolare, il primo dalla doppietta del 22 novembre scorso (contro il Genoa in quel caso); in generale, il Cagliari ha segnato 10 gol con giocatori subentrati in questo campionato (come Atalanta e Juventus), solo l'Inter (12) ne conta di più.
Il Cagliari ha segnato più di due gol all’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 18 settembre 2016: 3-0 al Sant’Elia in quel caso.
L’Atalanta ha subito più di due reti in Serie A per la terza volta sotto la gestione di Raffaele Palladino, dopo gli 1-3 contro Napoli (il 22 novembre) e Hellas Verona (il 6 dicembre) – entrambe le volte in trasferta.
Éderson ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in Serie A (135 con l’Atalanta e 15 con la Salernitana).