Atalanta, Juric in bilico: Palladino e Thiago Motta in lizza, rischia anche il ds D'Amico

Il ko dell'Atalanta contro l'Udinese rischia di costare caro a Ivan Juric. La panchina della Dea, infatti, si è fatta rovente nelle ultime ore e la dirigenza dei nerazzurri starebbe riflettendo sul da farsi, col tecnico croato in discussione dopo gli ultimi risultati non soddisfacenti. Il digiuno dai tre punti in campionato, che dura dal 21 settembre, e la striscia di pari a cui l'ex Zaniolo ha messo fine al Bluenergy Stadium sabato (interrompendo l'imbattibilità dei bergamaschi), hanno fatto storcere il naso ai piani alti di via Paglia, portando a ore di riflessione sul futuro e quel che sarà il prosieguo della stagione, con due nomi caldissimi e in cima alla lista come possibili subentranti: Raffaele Palladino e Thiago Motta.