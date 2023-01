Atalanta, Gasperini non si nasconde: "L'obiettivo è tornare in Champions"

ATALANTA

Il tecnico della Dea: "Vorrei raggiungere il massimo in questa stagione"

© Getty Images Gian Piero Gasperini fissa l'obiettivo stagionale dell'Atalanta al giro di boa del campionato. "Vorrei raggiungere il massimo in questa stagione: per come siamo messi adesso l'obiettivo è tornare in Champions", ha spiegato il tecnico nerazzurro alla vigilia della prima di ritorno con la Sampdoria senza più nascondersi dopo gli ottimi risultati delle ultime gare. "Per lo scudetto è un po' dura, a 35 punti però siamo già salvi...", ha aggiunto con una battuta.

"La Sampdoria è sempre difficile da affrontare, la nostra fiducia non deve sfociare nell'euforia - ha proseguito Gasperini parlando della prossima sfida di campionato -. Ricordiamoci della Cremonese, ospitata da ultima quand'eravamo primi senza riuscire ad andare oltre il pareggio. Le gare vanno tutte giocate". Poi qualche considerazione sulle scelte di formazione. "Zapata è recuperato per la panchina o per giocare: lui è convocato, Muriel anche, davanti c'è anche Pasalic", ha spiegato l'allenatore dei bergamaschi.

Quanto alle grandi prestazioni di Lookman, Gasperini è molto soddisfatto: "Ha dimostrato da subito di avere le caratteristiche adatte a noi, anche se in Bundesliga e in Premier giocava più esterno e lontano dalla porta". Poi ancora qualche dettaglio sulle scelte in vista della gara contro la Samp in vista anche dell'impegno di Coppa Italia. "Non penso di far riposare qualcuno in vista del quarto di Coppa Italia con l'Inter: cinque sostituzioni valgono mezza squadra, quando uno è stanco esce", ha spiegato. Infine, sul 65esimo compleanno di ieri: "Non so se mi spetti uno sconto al cinema o per lo ski-pass - sorride -, ma sogno di trovare situazioni condivise per continuare a fare il mio calcio".