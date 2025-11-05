Percassi: "Fiducia in Juric e nel gruppo squadra"

© Getty Images
L'Atalanta scende in campo in Champions League contro il Marsiglia per cercare punti in Europa e dare una svolta dopo la sconfitta contro l'Udinese. Un messaggio importante arriva proprio dall'ad della Dea Luca Percassi: "Abbiamo fiducia in Juric e in tutto il gruppo squadra. Siamo solo all'inizio di un nuovo percorso e sappiamo che i tifosi ci sosterranno come hanno sempre fatto".
Sempre sul rapporto con Ivan Juric: "A Zingonia siamo come una famiglia, stiamo insieme quotidianamente e per noi è la normalità. Da agosto abbiamo perso solo due partite e forse avremmo meritato di raccogliere qualcosa in più. La cosa importante ora sarà avere equilibrio".
Che effetto farà incontrare di nuovo il Marsiglia un anno e mezzo dopo la semifinale di Europa League?
"Il ricordo è di un ambiente unico e di una partita sofferta, ma che ci ha permesso di giocare la partita di ritorno che tutti ricordiamo. Stadi come questo permettono di comprendere la bellezza del calcio".