Allegri sorride: il suo cavallo Meda vince il Premio Paolo Caprioli
© Getty Images
Pomeriggio da ricordare per Massimiliano Allegri. In attesa della sfida di questa sera con la Roma, l'allenatore del Milan sorride per i successi nell'ippica. Nel pomeriggio, il suo cavallo Meda, montato da Salvatore Sulas, ha vinto agilmente il Premio Paolo Caprioli nella gara del 2.200 metri, disputatasi questo pomeriggio a Pisa. Un altro successo per l'allenatore livornese, che non ha mai nascosto la propria passione per i cavalli.