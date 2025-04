Ante Zizic, la Virtus ha il suo eroe mascherato

Dando il giusto peso alla netta vittoria in casa della squadra più in difficoltà della Serie A, i segnali migliori dello Zizic in maglia Virtus sono però assai recenti: nel 91-79 contro Brescia del lunedì precedente, l'ex compagno di LeBron James ai Cleveland Cavaliers si è rivelata la risposta migliore mai vista in LBA (al pari del Nikola Mirotic del secondo tempo della semifinale di Frecciarossa Final Eight di febbraio) al gioco interno di Miro Bilan. Non solo il tonnellaggio per "dare del tu" al connazionale candidato MVP del torneo, ma anche la disciplina per facilitare le rotazioni dei compagni se coach Ivanovic ordinava una difesa più aggressiva sulla palla.