Bologna, Ivanovic: "Partita intelligente, cercheremo di restare primi"

Il coach della Virtus esalta la partita giocata da Pajola e compagni ed esprime il suo proposito per la classifica. "Abbiamo giocato molto seriamente. Avevamo visto Pistoia contro Milano, aveva giocato. Abbiamo giocato in maniera intelligente e chiara, in difesa e in attacco. Sono soddisfatto. Sono davvero contento perché i miei giocatori hanno giocato in maniera seria fino alla fine. Abbiamo ancora tre partite, cercheremo di restare primi. Non so se arrivare primi sia un vantaggio o no, ma ci proveremo. Sicuramente il break nel primo quarto ha indirizzato la partita, ma sono contento del fatto che i miei giocatori hanno mantenuto la concentrazione e non hanno permesso a Pistoia di rientrare, nonostante i nostri avversari abbiano continuato a lottare a lottare e a provarci".