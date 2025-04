Virtus, sulle spalle di Cordinier per prendersi tutto

Per la conquista del fattore campo in qualsiasi serie Playoff, sarà probabilmente decisivo il 30° e ultimo turno di stagione regolare di LBA. Trapani-Virtus aveva aperto il torneo a fine settembre, con la vittoria tiratissima delle Vu Nere firmata Akele e un Cordinier in piena fase di smaltimento delle scorie maturate dall'argento dei Giochi Olimpici di Parigi. Come un romanzo ad anello, Virtus-Trapani chiuderà il programma della lunga corsa ai Playoff di Serie A, con le due a contendersi il primato in classifica. Difficile immaginarsi che, con un Cordinier così, una tra Pistoia, Varese e Scafati possa sorprendere Bologna prima dell'11 maggio. Ora come ora, con un Cordinier così, sarebbe pure complicato ipotizzare come ci possano essere altre squadre oltre a Milano in grado di elevarsi al livello della Virtus Segafredo Bologna.